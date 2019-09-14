ماندزوكيتش على أعتاب الدوري الأمريكي

بات الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، على أعتاب الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الموسم الحالي.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ماندزوكيتش يخوض الآن مفاوضات متقدمة للغاية، من أجل أن ينتقل إلى صفوف لوس أنجلوس.



وكان المهاجم الكرواتي خرج من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا، ومن المجموعة التي ستخوض لقاء اليوم أمام فيورنتينا بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



يذكر أن ماندزوكيتش سبق أن رفض عروضًا مغرية على المستوى المادي، للانتقال إلى الدوري القطري خلال الموسم الحالي.



وكان ماندزوكيتش انضم إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 19 مليون يورو.

