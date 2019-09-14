سان لويس يهزم بويبلا وتيجريس يتعادل أمام تيخوانا

انطلقت الجولة التاسعة من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2019) بفوز أتلتيكو سان لويس على مضيفه بويبلا (3-1) في حين سقط تيجريس في فخ التعادل (1-1) على ملعب تيخوانا.



ووقع على ثلاثية أتلتيكو سان لويس، الثلاثي الأرجنتيني نيكولاس إيبانيز الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وأوسكار بينيتيز (ق21) وختمها خيرمان بيرترامي في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة.



أما هدف ماء الوجه لبويبلا بجاء عبر دانييل أرييولا (ق43)، في مباراة أقيمت مساء الجمعة ت.م. (فجر السبت ت.ج.)



وبهذا الفوز، رفع سان لويس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد بويبلا عند ست نقاط في المرتبة الـ17.



من جانبه، تعادل تيجريس أما مضيفه تيخوانا بهدف لغيره ليصبح رصيد الضيوف 14 نقطة في المركز الخامس، مقابل 11 نقطة في المرتبة الـ12.



وسجل هدف تيجريس لوكاس زيلارايان (ق32) بينما جاء هدف الخصم في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بركلة جزاء نفذها الإكوادوري ميلر بولانيوس.



وبالتعادل السلبي، انتهت مواجهة فيراكروز أمام ضيفه كروز أزول ليصبح رصيد صاحب الأرض نقطتين في قاع الترتيب، مقابل 11 نقطة في المركز الـ11 للضيوف.



وتستكمل الجولة مساء السبت بمواجهات مونتيري-نيكاكسا، وكلوب ليون-خواريز، وجوادالاخارا-أطلس، وأمريكا-بوماس، وتولوكا-موريليا، بينما ستختتم الأحد بلقاء سانتوس وباتشوكا.