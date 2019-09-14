أبراهام يطارد إنجاز كريستيانو في البريميرليج

يسعى تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إلى تحقيق إنجاز جديد عندما يلتقي فريقه مع وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.



ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن أبراهام صاحب الـ21 عامًا أحرز ثنائيتين في آخر مباراتين للبلوز بالبريميرليج (أمام نورويتش وشيفيلد يونايتد).



وطوال تاريخ البريميرليج لم ينجح سوى لاعبين فقط بعمر 21 عامًا أو أقل في إحراز هدفين على الأقل خلال 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وحقق كريستيانو رونالدو هذا الإنجاز في ديسمبر 2006 بقميص مانشستر يونايتد، وكرره ديلي آلي مع توتنهام في يناير 2017.



يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط.