الزمالك يسعى لفك العقدة المصرية بالسنغال

يخوض الزمالك اليوم السبت مواجهة قوية خارج ملعبه، عندما يلتقي جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



ويرغب أبناء ميت عقبة أن يكونوا أول فريق مصري يفوز بالسنغال، بعد أن خاضت أندية مصر 4 مواجهات هناك، ولم تحقق أي انتصار، حيث تعرضت لـ3 هزائم وتعادل وحيد.



وكانت البداية عام 2000 خلال مواجهة الأهلي وجان دارك السنغالي، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل (1-1)، وأحرز هدف الأهلي الوحيد علاء إبراهيم.



وفاز بعدها الفريق الأحمر في القاهرة (3-1)، بأهداف حسام غالي وعلاء إبراهيم وإبراهيم سعيد.



وفي بطولة أبطال الكؤوس عام 2000 أيضا، التقى الزمالك مع أسيك نديامبور السنغالي في ربع النهائي، وفاز الأبيض بالقاهرة (3-1)، وسجل له أسامة نبيه وحسام عبد المنعم وعبد الحميد بسيوني، وفي داكار فاز نديامبور بهدف نظيف.



وثالث المواجهات كانت في دور المجموعات من دوري الأبطال 2002، عندما التقى الأهلي مع جان دارك مجددا، وخسر الأحمر في القاهرة (2-1)، وأحرز له أحمد بلال.



وحقق جان دارك الفوز بنفس النتيجة في داكار، وسجل للأهلي أحمد بلال أيضا.



أما آخر اللقاءات فجمعت جينيراسيون فوت مع مصر للمقاصة، في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2018، وفاز الفريق السنغالي بملعبه (2-0)، قبل التعادل في مصر دون أهداف.