تأديب 3 مسئولين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 80 لسنة 61 قضائية، بمجازاة 3 مسئولين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.



تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب "عزت. م"، رئيس الحملة الميكانيكية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء و"مدحت. ن"، مدير إدارة السيارات بالمصلحة، وتغريم "فوزي. م"، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.



أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين سمحوا لـ6 سائقين بمبيت السيارات طرفهم وخارج المكان المخصص لإيوائها داخل المصلحة بما يؤد الى إساءة إستخدامها وأستغلالها في غير الأغراض المصلحية، ولم يقوموا بإخطار المختصين بجهة عمله بواقعة مبيت السيارات خارج جهة عمله.



وتبين أن المخالفين الثاني والثالث أهملوا في الإشراف ومتابعة قسم السيارات بشأن تشكيل لجان للمرور عليها في الأماكن المخصصة للمبيت.



وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.