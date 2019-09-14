السيسى يشهد جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.



وتدرو محاور الجلسة الأساسية حول دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف تتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.