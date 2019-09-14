برلماني يطالب بصرف معاش شهري للفلاحين

أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفلاح المصري يعد هو الجندي المجهول، ويحتاج إلى إجراءات دعم كثيرة، من بينها توفير مستلزمات الخاصة بالفلاح التي تمكنه من زراعة أراضية بجانب تسعير المحاصيل من قبل الحكومة بما يحقق مكسب للفلاح من المحاصيل التي يزرعها، ويساعد على زيادة الرقعة الزراعية.



وقال تمراز، في تصريحات صحفية، إن هناك ضرورة لتخصيص معاش شهري للفلاحين بجانب عمل تأمين صحي لهم كتشجيع للفلاح ودعمه من قبل الدولة.



وأوضح النائب رائف تمراز، أنه يجب أن يتم شراء المحاصيل من الفلاحين وعدم استيرادها من الخارج، وذلك من أجل مواصلة تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وتحقيق مكاسب من زراعة المحاصيل.