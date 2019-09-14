ماس كهربائى وراء حريق شقة فى السلام

كشفت تحقيقات نيابة السلام الجزئية أن ماسًا كهربائيًا هو سبب اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة السلام، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحريق.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في منطقة النهضة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

