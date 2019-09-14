"الجمال" يكرم الفائزين في نهائي دورة الصداقة لكرة القدم

حضر اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، نهائي دورة الصداقة بمركز شباب غمازة الكبرى، بين فريقي غمازة الكبرى وعرب أبو ساعد، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.



حضر البطولة اللواء صبري الجمال مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ومحيي الزيدي عضو مجلس الشورى الأسبق، ومروان الشيخ رئيس مجلس إدارة مركز شباب غمازة الكبرى، وبعض القيادات الشعبية والرياضية، وقد انتهت الدورة بفوز فريق غمازة الكبرى على فريق عرب أبو ساعد بضربات الترجيح.



وبعد ختام نهائي الدورة، سلم اللواء سعد الجمال كأس الدورة للفريق الفائز والجوائز للمركز الثاني والثالث، كما كرم 67 طالبا وطالبة من المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة بقرية غمازة الكبرى.