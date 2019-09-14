السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الزيتون دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى منطقة الزيتون، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.