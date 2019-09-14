الثلاثة الكبار يؤكدون مشاركتهم في كأس اتحاد لاعبي التنس

‬أكد "الثلاثة الكبار" روجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش مشاركتهم في النسخة الأولى من كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين في استراليا.



وقال اتحاد اللاعبين المحترفين إن كل المصنفين العشرة الأوائل و27 من أول 30 مصنفا على العالم سيشاركون في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار وتقام في برزبين وبيرث وسيدني بين

يومي الثالث و12 يناير كانون الثاني 2020.



وذكر كريس كيرمود رئيس الاتحاد في بيان "مشاركة المصنفين الأوائل في البطولة العالمية الجديدة أمر محوري ليبدأ الموسم الجديد من بطولات الاتحاد بأفضل طريقة ممكنة".



كما أكد آندي موراي، المصنف الأول على العالم سابقا والساعي لاستعادة مستواه بعد جراحة في الفخذ، مشاركته مع بريطانيا بجانب كايل إدموند.



وتأهلت 18 دولة إلى البطولة من الدور الأول أمس الجمعة بينما حصلت استراليا صاحبة الضيافة على بطاقة دعوة.



وسينضم خمس دول أخرى بعد تصفيات يوم 13 نوفمبر.



وسيتم توزيع 24 فريقا على ست مجموعات تتألف كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل أصحاب الصدارة بالإضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثاني إلى النهائيات في سيدني.



وتضم كل مواجهة مباراتين للفردي وأخرى للزوجي.