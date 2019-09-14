عامل يقتل نجل عمه طعنا بسكين بسبب خلافات في الجيزة

اعتدى عامل على ابن عمه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه، مصاب بطعنة نافذة أسفرت عن مقتله فى الحال، وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.