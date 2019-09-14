السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في كرداسة دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.