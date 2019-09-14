السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

نابولي يستعيد إنسيني أمام سامبدوريا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:11 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سامبدوريا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة نابولي تواجد لورينزو إنسيني، مهاجم الفريق الذي عانى من إصابة خلال مباراة يوفنتوس، خرج على إثرها من اللقاء، لكن يبدو أنه أصبح جاهزًا للمشاركة أمام سامبدوريا.

وجاءت قائمة فريق الجنوب كالآتي:

حراسة المرمى: ميريت - أوسبينا - كارنيزيس.

الدفاع: مالكويت - ماريو روي - لوبيرتو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - دي لورينزو - غلام - مانولاس.

الوسط: آلان - فابيان رويز - إليف إلماس - زيلينسكي - جايتانو.

الهجوم: كاييخون - يورينتي - لوزانو - ميرتينز - إنسيني - أمين يونس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة سحب كتب رفعت السعيد ومحمد عبده من المكتبات

منذ حوالي 23 ساعة

«فايلر» يستقر على تشكيلة الأهلي أمام كانو سبورت

منذ حوالي 19 ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية

منذ يوم

هددها بالانتقام ورفض الإنفاق عليها.. قصة معاناة والدة محمد على مع ابنها العاق

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

الصحة

"أنف إلكترونى" قد يُقلل من وصف الأطباء للمُضادات الحيوية

علاج داء القطط وطرق الوقاية

يُسبب السرطان.. تحذير من دواء "زانتاك"

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

الرئيس نيوز

"شائعات للتعتيم على الإنجازات".. تعليقات نارية لعمرو أديب على فيديوهات الهارب محمد علي

ألاعيب الحركة المدنية والجماعة الإرهابية للإفراج عن متهمى تنظيم الأمل

قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

"حرق فرحها بالبنزين".. شاب ينتقم من خطيبته السابقة في الفيوم

منوعات

دراسة: الفئران تستمتع بلعبة "الغُميضة" مع البشر

ناسا تجرى اختبارها للدوران الأول لمركبة (مستكشف المريخ 2020)

أكثر من 1000 حيوان ضحية "الشعوذة" فى كولومبيا

طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

كشكول

اليوم.. بدء دراسة الطلاب المستجدين بـ"طب الأزهر"

اليوم.. فتح باب التنسيق الإلكتروني لتحويلات الدبلومات الفنية

اليوم.."التنسيق" ينتهي من مرحلة التحويلات لطلاب مدارس المتفوقين

الأحد.. بداية المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائف المدارس اليابانية

إسلام سياسي

خناقة سلفية بسبب منهج محمد بن عبد الوهاب

تفاصيل مقتل 15 قياديا بارزاً من تنظيم داعش في العراق

المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة


زيت وسكر

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

الزراعة تبحث مع الأعمال الهولندى الأفريقى سبل الاستثمار الزراعى

الزراعة تبحث مع تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ250 لميلاد "هومبولت"

الإثنين.. الأوبرا تستضيف احتفالية للمكسيك فى عيدها الوطنى

"إيفا لونا".. فتاة يتيمة تقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها

الليلة.. مناقشة رواية "حسن الختام" بصالون فتحى إمبابى

صفحتنا ع الفيس بوك