نابولي يستعيد إنسيني أمام سامبدوريا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سامبدوريا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.



وشهدت قائمة نابولي تواجد لورينزو إنسيني، مهاجم الفريق الذي عانى من إصابة خلال مباراة يوفنتوس، خرج على إثرها من اللقاء، لكن يبدو أنه أصبح جاهزًا للمشاركة أمام سامبدوريا.



وجاءت قائمة فريق الجنوب كالآتي:



حراسة المرمى: ميريت - أوسبينا - كارنيزيس.



الدفاع: مالكويت - ماريو روي - لوبيرتو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - دي لورينزو - غلام - مانولاس.



الوسط: آلان - فابيان رويز - إليف إلماس - زيلينسكي - جايتانو.



الهجوم: كاييخون - يورينتي - لوزانو - ميرتينز - إنسيني - أمين يونس.