النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة سكنية بالمرج

استعجلت نيابة المرج، سرعة انتهاء تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج، لمعرفة والوقوف على أسباب الحريق.



رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.