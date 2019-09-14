الدفاع السعودى يجدد للرئيس اليمنى دعم بلاده لشرعية حكومته

جدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعم المملكة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وشرعيتها الدستورية.



وكتب بن سلمان علي موقع التدوينة "تويتر" أنه التقى الرئيس اليمني بتوجيهات من شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونقل إلى هادي "تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمته".



وأعرب الأمير خالد أثناء اللقاء الذي وصفه "مثمرا وإيجابيا" مجددا عن دعم الرياض للرئيس اليمني وحكومته لـ"الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن"، مضيفا أن الاجتماع تناول "العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن"، علاوة على مواصلة التعاون والتنسيق في مجال محاربة الحوثيين ومكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة.



ويأتي ذلك على خلفية النزاع الذي اندلع داخل التحالف العربي في الجنوب اليمني بين قوات الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وتسعى السعودية إلى تسوية هذا الخلاف عبر مفاوضات السلام المنعقدة بين الطرفين في جدة.