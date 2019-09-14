التصريح بدفن شخص لقى مصرعه بحادث تصادم بميدان رمسيس

صرحت نيابة شمال القاهرة الكلية، بدفن جثة شخص لقى مصرعه أثر تعرضه لحادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، بعد انتهاء الطب الشرعى من مناظرة الجثة، وإعداد التقرير الطبى النهائى، لمعرفة سبب الوفاة الحقيق.



ولقى شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين، بسبب حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وانتقلت أوناش المرور للمكان لرفع حطام الحادث.



البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث.