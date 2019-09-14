ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ250 لميلاد "هومبولت"

تحتفل ألمانيا اليوم السبت، بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد المستكشف وعالم النباتات الألماني الشهير ألكسندر فون هومبولت (1859-1769).



وبحضور حوالي 400 ضيف، سيُقام الاحتفال قبل ظهر اليوم في متحف "منتدى هومبولت" غير المكتمل حتى الآن، وهو قصر يُعاد ترميمه في وسط برلين بتكلفة تبلغ نحو 600 مليون يورو.



وعن مدى تأثير العالم الشهير، قالت وزيرة الدولة الألمانية للشئون الثقافية، مونيكا جروترز: "ألكسندر فون هومبولت نموذج ورائد في التقارب نحو الغريب، لذلك فإنه لا يزال حاضرا حتى اليوم".



ومن المنتظر افتتاح متحف "منتدى هومبولت" في سبتمبر عام 2020.



وسيشارك في المعارض داخل المتحف "متحف الأعراق البشرية"، و"متحف الفن الآسيوي" التابع لـ"مؤسسة الإرث الثقافي البروسي"، وولاية برلين وجامعة هومبولت.