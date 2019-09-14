الاثنين.. مواجهة حاسمة لـ"جونسون" للفوز باتفاق حول الخروج

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيعقد اجتماعا حاسما في بروكسل يوم الإثنين في آخر محاولة له للفوز باتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وخلال زيارة قام بها يوم الجمعة إلى مقاطعة يوركشاير، قال جونسون في خطاب رئيسي بأنه سيجتمع مع ميشال بارنييه، كبير مفاوضي "بريكست" في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الإثنين.



وأفاد: "سوف نتحدث عن الأفكار التي نعمل عليها وسنرى أي سنصل. وأود أن أقول إنني متفائل بحذر"، مضيفا أن بريطانيا ستغادر تترك الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر مهما حدث.



وتشير تقارير إعلامية من البر الرئيسي لأوروبا إلى أن جونسون قد يواجه مهمة شاقة في تأمين اتفاق من النوع الذي يسعى إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وكان تصويت في مجلس العموم قبل تعليقه في وقت سابق من هذا الأسبوع فرض على جونسون طلب تمديد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي.



ورغم تحذيرات بأن عليه الالتزام بالقرار، فقد أصر جونسون على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا.