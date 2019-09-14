موعد مباراة الأهلى وبطل غينيا والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة غامضة أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، اليوم السبت، في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتأهل الأهلي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على اطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 13 / 0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ64.



موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني اليوم

وكان موعد المباراة الأول هو الثالثة عصر السبت، قبل أن يتلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب تعديل موعد المباراة، حيث تلقى "عبد الحفيظ" اتصالا هاتفيًا من مسئولي نادي كانو سبورت والسفارة المصرية في غينيا الاستوائية، لتعديل موعد اللقاء اليوم السبت إلى السادسة مساء، وهو ما رحب به مدير الكرة بالنادي الأهلي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني على قناة أون سبورت، إلا أنه حتى الآن لم تقم القناة بإنهاء عدد من الموافقات الخاصة بإذاعة اللقاء، بالإضافة إلى بعض القنوات الإفريقية والمحلية في غينيا.

