تفاصيل حريق معمل أرامكو للنفط فى السعودية

نقلت قناة اكسترا نيوز عن الوسائل الإعلامية السعودية، أنه تم السيطرة علي حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.



وأكدت السلطات السعودية أن سبب الحادث هو استهدافهما بطائرتين دون طيار.



وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية.



وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.



وتتصاعد التوترات في المنطقة بعد هجمات في يونيو ويوليو على ناقلات نفط في مياه الخليج، وقد وجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.