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الثقافة

الاثنين.. الأوبرا تستضيف احتفالية للمكسيك فى عيدها الوطنى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ
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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية دولة المكسيك بعيدها الوطني، والذي يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، حيث تقدم فرقة "الماس دي كورداس"، أمسية فنية في الثامنة مساء بعد غد الاثنين على المسرح الصغير بالأوبرا.

وأعدت الفرقة برنامجا مميزًا يعبر عن الطبيعة الفنية فى البلاد، ويشمل عدة فقرات غنائية وموسيقية من بينها: (هوابانجو، المسافر، سمائي الجميلة، الملك، رقصة القبعة، المكسيك الحبيبة وتحيا المكسيك).

و"فرقة الماس دي كورداس" تكونت في أغسطس 2015 في مدينة أواكساكا جنوب المكسيك بهدف نشر الفنون والثقافة المحلية، وشاركت في العديد من المهرجانات بمختلف الدول منها: الولايات المتحدة الأمريكية، دول أمريكا اللاتينية والصين كما قدمت العديد من العروض الناجحة.

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