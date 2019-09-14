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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 33 درجة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33
شبين الكوم 24 33
طنطا 24 33
دمنهور 24 31
الإسكندرية 25 30
بلطيم 23 30
مطروح 21 29
السلوم 22 30
سيوة 21 33
بورسعيد 25 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 34
الاسماعيلية 22 34
السويس 23 33
العريش 22 30
رفح 21 30
رأس سدر 23 34
نخل 17 32
نويبع 27 35
طابا 25 32
كاترين 17 31
الطور 24 32
شرم الشيخ 28 35
الغردقة 26 35
مرسى علم 27 34
الفيوم 23 34
بني سويف 23 34
المنيا 22 34
أسيوط 24 35
سوهاج 25 36
قنا 25 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 39
أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36

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