الولايات المتحدة الأمريكية توقع اتفاقية للنقل الجوى مع غينيا

وقع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراش، ووزير الشؤون الخارجية الغيني مامادي توري، اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية غينيا.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن الاتفاقية تؤسس لعلاقة طيران مدنية حديثة مع غينيا، بما يتوافق مع سياسة الطيران الدولي للولايات المتحدة، كما تسمح لشركات الطيران باتخاذ قرارات تجارية بناءً على الطلب دون تدخل الجهات التنظيمية الحكومية.



وبحسب البيان، يمكن للخطوط الجوية أن توفر للمستهلكين والشاحنين خدمات جوية بأسعار مناسبة وفعالة للمساهمة في تعزيز السفر والتجارة.



وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تعمل على تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وزيادة فرص الوصول لشركات الطيران التابعة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تلزم كلتا الحكومتين باتباع المعايير الضرورية للسلامة والأمن.



وطبقًا للبيان "تمثل الاتفاقية أيضًا قيادة الولايات المتحدة المستمرة لتحرير قطاع الطيران المدني الدولي في منطقة من المحتمل أن تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم".

