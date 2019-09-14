الرئيس الغينى يلتقى وزير الخارجية الأمريكى

التقى الرئيس الغيني ألفا كوندي، أمس الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاز، في بيان صحفي: "إن وزير الخارجية بومبيو أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا"، معربًا عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع غينيا لتحسين مناخ أعمالها، مشيرًا إلى أن الشركات الأمريكية تسعى إلى إيجاد بيئة تحد من الفساد وتضمن فيها الشفافية وسيادة القانون.



نواقش وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس كوندي الانتخابات المقبلة في غينيا، معبرًا عن دعم بلاده القوي لانتقال منتظم وديمقراطي للسلطة يؤدي إلى مؤسسات أقوى.