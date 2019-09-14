تحول منخفض جوى إلى عاصفة مدارية بالقرب من جزر البهاما

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إن منخفضًا جويًا بالقرب من جزر البهاما قد تحول إلى العاصفة المدارية "هامبرتو"، التي تهدد بضرب الجزر بعد أقل من أسبوعين من تدميرإعصار دوريان للجزر.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها على الإنترنت، من أن هامبرتو من المرجح أن يجلب رياحًا قوية ترافق العاصفة المدارية وأمطارًا غزيرة على أجزاء من شمال غربي جزر البهاما اليوم السبت.



ويتوقع أيضًا أن تؤدي العاصفة المدارية "هامبرتو" إلى هطول أمطار غزيرة، وبعض الفيضانات المفاجئة في ولايات أمريكية هي "فلوريدا، وجورجيا، وساوث كارولينا"، خلال عطلة نهاية الأسبوع.