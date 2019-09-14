الرئيس اليمنى يستقبل نائب وزير الدفاع السعودى

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، حيث تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وفي اللقاء رحب الرئيس بصاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا على مكانة العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها.



وقال الرئيس اليمني: "لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على وأحدية المصير والهدف المشترك، وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"