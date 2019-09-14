شريف خليل نائبًا لرئيس القابضة لمصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عن تولي الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "اكسبريس" منصب نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلفا للطيار شريف عزت والذى تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطيار شريف خليل رئيس شركة الخطوط الداخلية، استطاع تحقيق أرباح مالية خلال العام المالي 2018 2019 حوالي 137 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة، نتيجة للخطط التي وضعها من جانب المسئولين لزيادة الأرباح وتقليل النفقات وترشيد الاستهلاك.



وكان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد أصدر قرارا في أغسطس 2018، بتعيين الطيار شريف خليل رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية، خلفًا للطيار حسن أشرف الخولي والذي تم تعيينه رئيسًا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.