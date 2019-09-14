2.8 بالمئة انخفاضًا فى شحنات الهواتف الذكية الصينية

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، انخفاض شحنات الهواتف الذكية الصينية بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي إلى 29.6 مليون وحدة.



وأشارت البيانات الصادرة إلى تسجيل الهواتف الذكية نسبة 95.9 بالمئة من جميع شحنات الهواتف الخلوية في البلاد الشهر الماضي.



وانخفضت شحنات الهواتف الخلوية بشكل عام بنسبة 5.3 بالمئة في أغسطس الماضي إلى 30.88 مليون وحدة، فيما شكلت العلامات التجارية الصينية من الهواتف الخليوية نسبة 93.8 بالمئة.



وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تراجعت شحنات الهواتف الذكية الصينية بنسبة 4 بالمئة عن العام السابق إلى 240 مليون وحدة، بحسب البيانات الصادرة.