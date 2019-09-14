بالصور.. إيمان البحر دوريش يطير إلى الإمارات

غادر مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم السبت، الفنان إيمان البحر درويش، متوجها إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، فى زيارة تستغرق عدة أيام يستلم خلالها جائزة يطلق عليها "فنان العرب" من حاكم إمارة الشارقة.



وقد غادر إيمان البحر دويش على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مطار الشارقة الدولى، حيث قام فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، حيث أشاد إيمان البحر دوريش بحسن الاستقبال من جانب فريق العلاقات العامة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك".



وقد حرص العديد من المسافرين والعاملين بمطار القاهرة الدولى على التقاط الصور التذكارية مع المطرب ايمان البحر دوريش.