484 مليون دولار قيمة صفقات معرض للخمور فى جنوب غربى الصين

أقيم على مدار أربعة أيام معرض دولي للخمور والنبيذ في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، حيث شهد المعرض إبرام صفقات بقيمة 3.43 مليار يوان (484 مليون دولار)، بحسب ما ذكر منظمون.



وفي قوييانج، حاضرة المقاطعة، اختتمت يوم الخميس الماضي الدورة الـ9 لمعرض الصين الدولي للخمور والنبيذ.



واستقطب المعرض أكثر من 2000 عارض من 45 دولة، بينها إيطاليا وفرنسا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين وإسرائيل، فضلًا عن 21600 مشتريًا.



وتضم قويتشو شركة كويتشو موتاي، إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع الخمور بالصين.

