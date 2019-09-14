مليون مستثمر جديد بسوق الأسهم الصينية خلال أغسطس الماضى

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها شركة الصين المحدودة لإيداعات ومقاصة الأوراق المالية، فتح إجمالي 986200 مستثمر في الصين حسابات لتجارة الأسهم في كل من بورصتي شانغهاي وشنتشن في شهر أغسطس الماضي.



وأضافت الشركة أن، الرقم المسجل جاء منخفضًا بنسبة 9 بالمئة عن نظيره في شهر يوليو الماضي، فيما سجل عدد حسابات المستثمرين الفرديين الغالبية من المستثمرين المضافين حديثًا، ليصل العدد إلى حوالي 984700 مستثمر الشهر الماضي، في حين فتح اجمالي 1500 مستثمر مؤسساتي حسابات.



وبنهاية شهر أغسطس الماضي، وصل عدد المستثمرين الفرديين بحسابات الأسهم من الدرجة "إيه" إلى 155.34 مليون مستثمر، بحسب نتائج البيانات الصادرة.



وتعمل الصين على فتح سوق رأس مالها بشكل تدريجي أمام المستثمرين الدوليين، حيث أعلنت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي يوم الثلاثاء الماضي أنها ستلغي قيود حصة الاستثمار لبرنامجي المستثمرين الأجانب المؤسساتيين المؤهلين ( كيو إف آي آي)، والمستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين بالرنمنبي (آر كيو إف آي آي)، في خطوة من شأنها قيادة تدفق رأس المال إلى سوق الأسهم في البلاد، حسبما ما قال محللون.