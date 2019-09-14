انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان السينمائى الكندى الصينى

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان السينمائي الكندي الصيني الدولي، حيث حضر مئات المخرجين والممثلين والممثلات الكنديين والصينيين حفل الافتتاح.



ويتضمن المهرجان السينمائي الذي يستمر خمسة أيام ندوات عن صوت المرأة في السينما والتليفزيون، والاتصالات متعددة الثقافات، والفنون المسرحية.



ويقام المهرجان السينمائي الكندي الصيني الدولي السنوي تحت رعاية "تشانيا آرت- تيك"، وهي منظمة غير ربحية، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادلات بين ثقافة السينما الصينية والكندية، وتعزيز التعاون والتشجيع على التواصل بين صناع السينما، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمهرجان.