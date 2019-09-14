زلزال بقوة "5.4 ريختر" يضرب مملكة تونجا بالمحيط الهادئ

وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 89 كلم شمال شرق ضاحية هيهيفو في تونجا وذلك في الساعة الـ22:53:31 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وقدر مبدئيا بأن مركز الزلزال، الذي رصد على عمق 10 كلم، يقع عند التقاء خط العرض 15.3761 درجة جنوبا وخط الطول 173.1631 درجة غربا.



يذكر ان تونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700،000 كم2 في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط.



كما تمتد المملكة على مسافة نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي.