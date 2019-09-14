بالصور.. تامر حسنى يشعل أضخم الحفلات الجماهيرية داخل استاد القاهرة

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي، بحضور غير مسبق من الآلاف من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار.



وافتتح تامر حسني الحفل بأغنية "بنت الآيه"، بعدها قام بتحية الجمهور، وعلق على اللوك الذي ظهر به مازحا: "أيه رأيكم في القرعة دي.. منورة؟"



كما قدم "تامر" عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ١٥ عاما، منها "ريح بالك"، و"تليفوني رن"، و"كفياك اعذار"، و"ناسيني ليه"، و"مايحرمنيش منك"، و"بطلة العالم في النكد"، و"لوكنت نسيت"، وغيرها ممن طالب بها محبيه على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.



وحرص "تامر" على إيقاف الحفل لصعود عدد من الجمهور من ذوي القدرات الخاصة على خشبة المسرح، بناء على طلب منه عندما ولاحظ وجود عدد كبير منهم في الصفوف الأولى، حيث تبادل معهم الصور التذكارية بطريقة الـ"selfie".



تم تنظيم الحفل بمواصفات لايف عالمية لوليد منصور، بالإضافة إلى المؤثرات البصرية والـ "fire works" للفنان أحمد عصام الذي خطف أنظار الجمهور على مدى نصف ساعة.



وخلال فقرة "تامر" طالب بوقف الحفل حفاظا على تواجد بعض أفراد الجمهور التابعين للشركة الراعية في المنطقة المخصصة للـ "fire works " كي لا يصابوا بألسنة النيران، حيث قال: "أقسم بالله ماهغني غير لما يجي صاحب الحفل يجي يحل المشكلة دي" وبالفعل تم احتواء المشكلة سريعا.



كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب وأحمد عصام كأفضل لاعب مؤثرات بصرية استعراضية وfire works، وفريق واما كأفضل ألبوم عن "الصيف ابتدي" الذي تم إطلاقه مؤخرا، وأحمد صلاح حسني كأفضل فنان شامل، واللبنانية رزان مغربي كأفضل فنانة وإعلامية، ومن نجوم الرياضة المميزين تم تكريم محمد بركات ونور خطاب ومذيع fm خالد جواد.