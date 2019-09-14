جو بايدن: سأكشف عن سجلاتى الطبية قبل الانتخابات الأولية

تعهد جو بايدن، أمس الجمعة، بالكشف عن سجلاته الطبية قبل التصويت في الانتخابات الأولية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، أن تعهد بادين (76 عامًا)، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جاء في ظل استمرار التساؤلات بشأن عمره وفي أعقاب مناظرة جرت الخميس الماضي، حيث شكك المنافس جوليان كاسترو في قدرة المرشح بايدن على تذكر معلومات من دقائق سابقة.



وقال بايدن إنه سيتم الكشف علنا عن سجلاته بعد أول فحص بدني له، و"قبل أول تصويت".



ولكن بايدن رفض إجراء تدقيق بشأن عمره وصحته، ورد على صحفي شاب قائلًا "أي نوع من المخاوف؟"، قبل أن يتحداه "هل تصارعني؟".