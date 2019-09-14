المعارضة الإيرانية: ندعم "الانتفاضات الشعبية"

أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا حول الذكرى الـ 38 لتأسيسه، موضحا أنه بعد 113 عامًا من الثورة الدستورية الوطنية الديمقراطية، التي حملت راية النضال ضد الاستبداد والفوضى والظلم، وبعد 67 سنة من انتفاضة 21 يوليو 1952 التاريخية في إيران، التي أحبطت مؤامرات الشاه ضد الحكومة القومية المناهضة للاستعمار بقيادة الدكتور محمد مصدق، يدخل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عامه التاسع والثلاثين في الحياة أكثر عزمًا من أي وقت مضى.



وأكد أنّ النضال الدؤوب ضد الاستعمار، واستبداد الشاه والمعممين، بالإضافة إلى اليقظة ضد المؤامرات الاستعمارية، ورفض الرجعية الدينية من الشيخ فضل الله نوري إلى خميني، بجانب الدفاع عن السيادة الوطنية والكفاح من أجل العدالة والحقوق الديمقراطية للشعب الإيراني، كل هذه هي تقاليد ومبادئ حركة تحرير الشعب الإيراني في الثورة الدستورية، كما أنها حركة تأميم صناعة النفط، التي مثلها المجلس الوطني للمقاومة منذ 21 يونيو 1982 حتى الآن.