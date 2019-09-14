ابنة أصالة: تركت كلية كامبريدج بسبب ماما

قالت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، إنها تركت دراسة الدكتوراه في كلية كامبريدج، لأنها لم تستطع ترك والدتها وأشقائها أو تحتمل بكاءهم المتواصل.



وأضافت "الذهبي"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، أن رسالتها في الماجستير كانت تتمحور حول زيادة المادة الفعالة في الكريمات الجلدية التي تزيد من نضارة البشرة والجلد، وتقضي على عوامل السن، متابعة: "وعدت ماما من صغري إني هخترعلها منتج يخليها جميلة على طول".



وأوضحت أنها حصلت على منحة كاملة من كامبريدج دون أي تكاليف لكنها لم تستطع الاستمرار سوى عام واحد فقط، مضيفة: "ماما شجعتني على قرار الرجوع لمصر وإكمال الدراسة هنا".