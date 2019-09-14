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رياضة

"الننى" يتحدث عن "صلاح".. ماذا قال؟

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:11 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قال اللاعب المصري محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر، في تصريحات لشبكة أخبار أمريكية، إنه سعيد بوجوده في فريق بشكتاش ويشكر الجماهير على حسن استقباله.

وفي سياق منفصل قال "النني": "تربطني علاقة قوية بالنجم محمد صلاح.. كنا معًا في كافة المراحل الكروية ولعبنا في فريق واحد في مصر، ثم لعبنا سويًا مع بازل السويسري".

واختتم "النني" حديثه عن صلاح، قائلا: "صلاح لاعب رائع وأتمنى له مزيد من النجاحات".

وأشار إلى أن فريق بشكتاش قادر على التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم ويملك لاعبين على أعلى مستوى، مؤكدًا أن المدير الفني يلعب الكرة على نمط المدرب الإسباني بيب جوارديولا ويحب الحصول والاستحواذ على الكرة ولا يعتمد على الركض خلف الكرة وهو الأسلوب الذي يحبه.
كما أضاف النني،أدركت أنني اتخذت قرارًا صائبًا بالانضمام إلى بشكتاش بعد أن تدربت مع المدير الفني الحالي عبد الله أفشي.

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