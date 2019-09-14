كلوب مدرب الشهر فى البريميرليج

اختير المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس، وذلك بعد قيادته الريدز للفوز في المباريات الأربع بالبطولة.



وقاد "كلوب"، فريقه ليصبح الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة في البريميرليج بأربعة انتصارات متتالية، ليتصدر الجدول.



وتعد هذه المرة الرابعة التي يحصد فيها المدرب الألماني الجائزة في مشواره، بعدما حصدها في سبتمبر 2016، وديسمبر 2018، ومارس 2019.



وتفوق كلوب في التصويت على بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وروي هودسون (كريستال بالاس) وبريندان رودجرز (ليستر سيتي).

