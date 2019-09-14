تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع مبابى

كشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، تفاصيل الاتفاقية الكاملة التي أبرمها نادي ريال مدريد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.



وأكد الموقع الشهير أن عاجلًا أم آجلًا سينتهي المطاف بكيليان مبابي إلى أن يصبح لاعبًا في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن هذا الشيء واضح تمامًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز وكذلك اللاعب الفرنسي نفسه.



وأوضح الموقع أن مبابي يريد الوصول إلى ريال مدريد بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا هذا العام مع باريس سان جيرمان، وهو هدفًا وشرطًا رئيسيًا للنجم الفرنسي ليتخذ خطوة الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء نحو سانتياجو برنابيو في صيف عام 2020.



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن مبابي يمكن أن يكون أحد أهداف برشلونة في السنوات المقبلة.