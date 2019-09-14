رئيس البرازيل يعارض إنشاء ضريبة جديدة للمعاملات المالية

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديز، أمس الجمعة، إن الرئيس البرازيلي جير بولسونارو اتصل هاتفيًا به من المستشفى هذا الأسبوع، للتعبير عن معارضته لإنشاء ضريبة جديدة للمعاملات المالية.



في مقابلة واسعة النطاق مع صحفيين أجانب في ريو دي جانيرو، دافع جيديز مرة أخرى عن الفكرة، وقال: "إن ضرائب المعاملات ستسمح بإجراء تخفيضات في الرسوم الأخرى، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة".



جدير بالذكر، أن البرازيل تشهد حالة من حالات الركود الاقتصادي؛ بسبب حرائق الغابات التي التهمت أجزاء ضخمة من غابات الأمازون المطيرة؛ مما سبب الضرر البيئي والاقتصادي في الدول المجاورة، فيما عرض عدد من دول العالم تقديم المساعدة المالية للبرزايل لحل الأزمة.