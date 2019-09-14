السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرازيل يعارض إنشاء ضريبة جديدة للمعاملات المالية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جير بولسونار
أمينة ذكي
طباعة
قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديز، أمس الجمعة، إن الرئيس البرازيلي جير بولسونارو اتصل هاتفيًا به من المستشفى هذا الأسبوع، للتعبير عن معارضته لإنشاء ضريبة جديدة للمعاملات المالية.

في مقابلة واسعة النطاق مع صحفيين أجانب في ريو دي جانيرو، دافع جيديز مرة أخرى عن الفكرة، وقال: "إن ضرائب المعاملات ستسمح بإجراء تخفيضات في الرسوم الأخرى، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة".

جدير بالذكر، أن البرازيل تشهد حالة من حالات الركود الاقتصادي؛ بسبب حرائق الغابات التي التهمت أجزاء ضخمة من غابات الأمازون المطيرة؛ مما سبب الضرر البيئي والاقتصادي في الدول المجاورة، فيما عرض عدد من دول العالم تقديم المساعدة المالية للبرزايل لحل الأزمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

"برج العرب" يستضيف مباراة السوبر بحضور 10 آلاف مشجع

منذ حوالي 16 ساعة

خيانات "خالد البلشي".. يشكك بقرارات النيابة العامة ويسىء للقضاء

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة سحب كتب رفعت السعيد ومحمد عبده من المكتبات

منذ حوالي 11 ساعة

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

الصحة

يُسبب السرطان.. تحذير من دواء "زانتاك"

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

احذر.. تناول الموز كوجبة إفطار

"الصحة العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تعريض المريض للأذى

الرئيس نيوز

"شائعات للتعتيم على الإنجازات".. تعليقات نارية لعمرو أديب على فيديوهات الهارب محمد علي

ألاعيب الحركة المدنية والجماعة الإرهابية للإفراج عن متهمى تنظيم الأمل

قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

"حرق فرحها بالبنزين".. شاب ينتقم من خطيبته السابقة في الفيوم

منوعات

دراسة: الفئران تستمتع بلعبة "الغُميضة" مع البشر

أكثر من 1000 حيوان ضحية "الشعوذة" فى كولومبيا

طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

السجن 14 يومًا للممثلة فيليستى هوفمان في فضيحة غش لدخول جامعة أمريكية

كشكول

الأحد.. بداية المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائف المدارس اليابانية

"لم يحضر أحد"... إحالة إدارة مدرستين للتحقيق في المنيا

بالصور.. غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات

إسلام سياسي

خناقة سلفية بسبب منهج محمد بن عبد الوهاب

تفاصيل مقتل 15 قياديا بارزاً من تنظيم داعش في العراق

المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة


زيت وسكر

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

الزراعة تبحث مع الأعمال الهولندى الأفريقى سبل الاستثمار الزراعى

الزراعة تبحث مع تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

"إيفا لونا".. فتاة يتيمة تقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها

الليلة.. مناقشة رواية "حسن الختام" بصالون فتحى إمبابى

الليلة.. "أنا والوتر" أمسية شعرية ببيت السنارى

اليوم.. ندوة "تعلم كيف تهدأ" بمكتبة المستقبل

صفحتنا ع الفيس بوك