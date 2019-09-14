إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بقيادة اللواء طارق عجيز مدير الأمن، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زقزوق وأبو السيول إثر مشاجرة أسفرت عن وفاة ربة منزل وسط خدمات أمنية مكثفة بحضور مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب والعميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية والعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالي القرية.



بدأت الجلسة بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم وتم إنهاء الخصومة بالشروط المتفق عليها وقام "جمال. س أ" 50 سنة مزارع بتقديم الكفن لشقيق المتوفاة وتقبله منه وتصافح الطرفان إتمامًا وإعلانًا بالتصالح فيما بينهما وعقب ذلك انتهت الجلسة وأنصرف الحاضرين في هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مقتل "حمدية. ع" 32 سنة ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس وإصابة آخرين لحدوث مشاجرة بين عائلة المجني عليها "زقزوق" وعائلة "أبو السول".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة.



تحرر محضر بالواقعة رقم 5842 جنح مركز القناطر الخيرية وتولت النيابة العامة التحقيق.