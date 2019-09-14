السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى القليوبية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:24 ص
إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى القليوبية
القليوبية - صلاح حسنى
طباعة
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بقيادة اللواء طارق عجيز مدير الأمن، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زقزوق وأبو السيول إثر مشاجرة أسفرت عن وفاة ربة منزل وسط خدمات أمنية مكثفة بحضور مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب والعميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية والعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالي القرية.

بدأت الجلسة بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم وتم إنهاء الخصومة بالشروط المتفق عليها وقام "جمال. س أ" 50 سنة مزارع بتقديم الكفن لشقيق المتوفاة وتقبله منه وتصافح الطرفان إتمامًا وإعلانًا بالتصالح فيما بينهما وعقب ذلك انتهت الجلسة وأنصرف الحاضرين في هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مقتل "حمدية. ع" 32 سنة ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس وإصابة آخرين لحدوث مشاجرة بين عائلة المجني عليها "زقزوق" وعائلة "أبو السول".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة رقم 5842 جنح مركز القناطر الخيرية وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

قصة "شبح" فيلا عائلة مها أبو عوف

منذ حوالي 14 ساعة

خيانات "خالد البلشي".. يشكك بقرارات النيابة العامة ويسىء للقضاء

منذ حوالي 8 ساعات

سبب حرص طلعت زكريا على الحضور مبكرا لحفل زفاف هنا الزاهد

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

أيام زمان

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

الصحة

يُسبب السرطان.. تحذير من دواء "زانتاك"

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

احذر.. تناول الموز كوجبة إفطار

"الصحة العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تعريض المريض للأذى

الرئيس نيوز

"شائعات للتعتيم على الإنجازات".. تعليقات نارية لعمرو أديب على فيديوهات الهارب محمد علي

ألاعيب الحركة المدنية والجماعة الإرهابية للإفراج عن متهمى تنظيم الأمل

قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

"حرق فرحها بالبنزين".. شاب ينتقم من خطيبته السابقة في الفيوم

منوعات

أكثر من 1000 حيوان ضحية "الشعوذة" فى كولومبيا

طفلة مبتورة الساقين تقدم عرضًا للأزياء فى باريس

السجن 14 يومًا للممثلة فيليستى هوفمان في فضيحة غش لدخول جامعة أمريكية

أنثى فيل صغيرة بقدم صناعية تنتقل لمأوى فى تايلاند

كشكول

الأحد.. بداية المقابلات الشخصية للمقبولين بوظائف المدارس اليابانية

"لم يحضر أحد"... إحالة إدارة مدرستين للتحقيق في المنيا

بالصور.. غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في بورسعيد

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل 15 قياديا بارزاً من تنظيم داعش في العراق

المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة

بعد إقالة بولتون.. "طالبان" تدعو واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام


زيت وسكر

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

الزراعة تبحث مع الأعمال الهولندى الأفريقى سبل الاستثمار الزراعى

الزراعة تبحث مع تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

"إيفا لونا".. فتاة يتيمة تقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها

الليلة.. مناقشة رواية "حسن الختام" بصالون فتحى إمبابى

الليلة.. "أنا والوتر" أمسية شعرية ببيت السنارى

اليوم.. ندوة "تعلم كيف تهدأ" بمكتبة المستقبل

صفحتنا ع الفيس بوك