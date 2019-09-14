منتخب أمريكا أول المتأهلين إلى نهائى بطولة العالم لناشئات الطائرة

تأهل منتخب أمريكا إلى نهائى بطولة العالم لناشئات الطائرة المقامة حاليا في مصرعلى حساب منتخب البرازيل بنتيجه 3 أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وجاءت نتائج الأشواط الثلاث التي أنتهت لصالح المنتخب الأمريكي كآلاتى:- 25 - 18، 25 - 18، 25 - 14.



وتنتظر أمريكا الفائز من مباراة إيطاليا والصين لمواجهته في نهائى البطولة ويذكر أن منتخب إيطاليا هو بطل تالنسخة الماضية من البطولة.



