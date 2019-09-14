منتخب أمريكا أول المتأهلين إلى نهائى بطولة العالم لناشئات الطائرة
السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:20 ص
وكالاتطباعة
تأهل منتخب أمريكا إلى نهائى بطولة العالم لناشئات الطائرة المقامة حاليا في مصرعلى حساب منتخب البرازيل بنتيجه 3 أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وجاءت نتائج الأشواط الثلاث التي أنتهت لصالح المنتخب الأمريكي كآلاتى:- 25 - 18، 25 - 18، 25 - 14.
وتنتظر أمريكا الفائز من مباراة إيطاليا والصين لمواجهته في نهائى البطولة ويذكر أن منتخب إيطاليا هو بطل تالنسخة الماضية من البطولة.
وجاءت نتائج الأشواط الثلاث التي أنتهت لصالح المنتخب الأمريكي كآلاتى:- 25 - 18، 25 - 18، 25 - 14.
وتنتظر أمريكا الفائز من مباراة إيطاليا والصين لمواجهته في نهائى البطولة ويذكر أن منتخب إيطاليا هو بطل تالنسخة الماضية من البطولة.