"إيفا لونا".. فتاة يتيمة تقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها

بترجمة للعربية أنجزها٬ شيخ المترجمين صالح علماني٬ صدرت حديثًا عن دار الآداب البيروتية٬ رواية "إيفا لونا" للكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي.



وبحسب الناشر عن الرواية:"إيڤا لونا، بطلة هذا الكتاب الآسرة، فتاة يتيمة تعمل خادمةً، وتقايض فقرها المادّيّ بثراء مخيِّلتها، فهي تهوى سرد الحكايات، وتحوِّل حياتها إلى تراجيكوميديا تستعرض فيها مجموعةً مفاجئةً من الشخوص: كمحنّط جثث، وعرّابة مخيفة وامرأةٍ بجسد رجل".



بعذوبة وبصنعة أدبيَّة فائقة، تستعرض إيزابيل الليندي مصيرَ شخصيَّاتها كجزءٍ لا يتجزَّأ من المصير الجماعيّ لقارّةٍ موسومةٍ بالظلم الاجتماعيّ والبحث عن هويَّتها الخاصَّة.



إيزابيل الليندي، التي وُلدتْ في البيرو، وترعرعتْ في التشيلي، هي صاحبة الروايات الأكثر مبيعًا واحتفاءً من قِبل النقّاد، بِيعَ من رواياتها أكثر من 65 مليون نسخة في أرجاء العالم كافَّة، صدر لها عن دار الآداب: "بيت الأرواح"، و"باولا"، و"العاشق الياباني"، و"ما وراء الشتاء"، و"ابنة الحظّ"، و"إيـڤا لونا"، و"الحبّ والظلال"، و"صورة عتيقة".