الليلة.. مناقشة رواية "حسن الختام" بصالون فتحى إمبابى

يستضيف صالون الكاتب الروائي فتحي إمبابي٬ في أمسية جديدة٬ تعقد في السابعة من مساء اليوم السبت٬ الكاتبة صفاء النجار٬ وحوار مفتوح حول روايتها "حسن الختام"، والصادرة عن دار رؤية للنشر والتوزيع.



وبحسب إمبابي، فإن استـمـرارًا في نهج الصالون في تعميق العلاقة بين الروائي وجمهوره من الروائيـيـن ومحبي فن الرواية، سيتم إجراء حوار حول النص مع الكاتبة حول الكيفية الخاصة بعملية الإبداع الفني والثقافي للنص، هذا بالإضافة إلى المناقشات المعتادة.



ومما جاء في الرواية: "في داخلي تتصارع قوتان، واحدة في وضح النهار والأخرى في الظلام، في جوف الأرض حيث الوحدة والأسرار، ما لا يعرفه أحد سواي، ربما أعيش عمرًا دون أن أصل إليه أو اكتشف وجوده، الغريب أن هذا الجزء المنفي منا قد يكون هو أكثر ما فينا حيوية، الجزء الذي يكسبنا فرادتنا، الذي يميز هويتنا عن غيرنا من البشر رغم أن موروثاتنا متشابهة تقريبًا".