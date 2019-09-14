الأمطار الموسمية الغزيرة تدمر ملاجئ اللاجئين الروهينجا

أكد برنامج الأغذية العالمي، أن الأمطار الموسمية الغزيرة على غير المعتاد، دمرت ملاجئ اللاجئين الروهينجا في المخيمات الواقعة جنوب بنجلاديش، معلنًا إطلاق أكبر استجابة طارئة لهذا العام لعائلات الروهينجا النازحة.



وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيروسيل، إن 16 ألف شخص تلقوا مساعدات غذائية في غضون 24 ساعة فقط - أي أكثر من كل الذين وصل إليهم البرنامج منذ بدء موسم الرياح الموسمية في يونيو، مشددًا على أن الفيضان كان أكبر بكثير من المعتاد، وأن منطقة "تكناف" كانت الأكثر تضررا، وذلك بسبب هطول نسبة أمطار قياسية هذا الأسبوع.



وأوضح فيروسيل، أنه في عدد من المخيمات التي كانت تؤوي مئات آلاف اللاجئين الروهينجا منذ فرارهم من عملية عسكرية قادها جيش ميانمار في صيف عام 2017، فقدت بعض العائلات كل شيء، فيما تأثرت المجتمعات المضيفة بشدة، حيث نزح أكثر من 800 شخص مؤقتا بسبب الفيضانات، وقد وزع عليهم البرنامج مساعدات غذائية.