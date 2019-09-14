الليلة.. "أنا والوتر" أمسية شعرية ببيت السنارى

يُنظم بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ أمسية ثقافية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "أنا والوتر" للشاعرة إيمان فريد معاذ.



وتتضمن الأمسية العديد من الفقرات الثقافية والشعرية والموسيقية؛ فيقدم العازف والملحن ماجد علي عزف على العود، يجسد فيه عظمة وتاريخ الوطن، وتدور حلقات نقاشية حول الدواوين الشعرية للكاتبة، وتغني المذيعة شيرين خالد مجموعة من الأغاني المتنوعة، ويتناول الباحث عبدالله يسري بالشرح والتوضيح القيم والأخلاق التي قامت عليها الحضارة المصرية وتحلى بها الإنسان المصري منذ القدم.



هذا وسيتم تسليط الضوء على مجموعة من التحديات المعاصرة وعلى رأسها دور الإعلام في ثقافة وسلوك المواطن المصري؛ فالإعلام بوسائله المتطورة أصبح أقوى أدوات الاتصال العصرية التي تعين المواطن على معايشة العصر والتفاعل معه.