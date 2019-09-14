اليوم.. ندوة "تعلم كيف تهدأ" بمكتبة المستقبل

تعقد في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ بمكتبة المستقبل العامة٬ في مقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ ندوة طيبة ثقافية تحت عنوان "تعلم كيف تهدأ؟"، وذلك في إطار سلسلة ندوات "تعلم كيف"، والتي تحاضر فيها وتقدمها الدكتورة رباب الششتاوي.



تتضمن محاور الندوة: أسباب الانفعال المبالغ فيه٬ وكيف تتحكم في انفعالاتك ؟٬ وتعديل الافكار المرتبطة بسرعة الغضب٬ وسلوكيات الهدوء والاتزان النفسي.



يشار إلي أن الدراسات كانت قد أثبتت أن 99% من الجرائم والمشاكل التي تحدث بين الناس تحدث في الـ 20 ثانية الأولى من حدوث السبب المؤدي للغضب والتي تشبه الطريق المزدحم المثير للضيق والضجر والمسبب للانزعاج والتوتر.



وبحسب المتخصصين، فمن علامات الغضب تسارع ضربات القلب، وإزدياد معدل التنفس خلال الغضب، وذلك لتهيئة الجسم للتصرف، ويمكن ملاحظة علامات أخرى، كالتوتر في الكتفين أو التشنج في قبضة اليد.

وينصحون بــ: إذا لاحظت تلك العلامات، فعليك الخروج من ذلك الموقف إن كان لديك سوابق في فقدان السيطرة على نفسك.