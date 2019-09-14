"الرافدين" تطرح مراسلات "هتلر" ورسائله الخاصة

صدرت مؤخرًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب " الفوهرر.. رسائل هتلر ومسوداته "، ترجمة وتحرير فاطمة نعيمي.



وبحسب الناشر: "بالنسبة لشخصية مثيرة للجدل كأدولف هتلر، البحث عن تفاصيل تتعلق بشخصيته البالغة التعقيد والغموض أمر مثير وممتع بالوقت ذاته، ذلك أن غالب الكتب والمقالات التي تطرقت لهذه الشخصية كانت مقتصرة على تحليل خطبه السياسية والاكتفاء بالتكهنات التي يمكن استنتاجها من أقواله وردود أفعاله العامة في المواقف والمناسبات المختلفة، بينما في هذا الكتاب نحاول التطرق لنواح أخرى من شخصية الزعيم النازي وذلك من خلال ملاحظاته ومراسلاته الخاصة والرسمية في مواقع وأزمنة مختلفة، مع شخصيات عديدة تربطه معهم علاقات صداقة، عمل أو مصالح خاصة.



العديد من الرسائل والمذكرات التي نوردها هنا هي من ضمن مجموعة مميزة من رسائل نموذجية محفوظة في الأرشيف الفيدرالي، معهد التاريخ المعاصر، مركز التوثيق الأمريكي بالإضافة إلى المحفوظات الوطنية في واشنطن.



في هذه المراسلات تنكشف لدينا جوانب أخرى من شخصية الفوهرر الذي قام، بذريعة تفوق العرق الآري بالمغالاة في تمجيده واعتباره سيد الأعراق، بالكثير من التصفيات العرقية والتمييز ضد غير الألمان، سنرى أن العديد من الحقائق التي أوردها في كتابه ( كفاحي) والذي كتبه في السجن لم تكن أكثر من دعايات تخدم مصالحه الشخصية التي لا تخرج عن نطاق حلمه بإخضاع العالم بالقوة العسكرية والبطش وجنون العظمة وتحقيق أحلامه الخاصة مهما كان الثمن الضروري لتحقيقها".